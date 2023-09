Thiès : Abdoulaye Dièye valide le choix de Macky et invite militants et sympathisants de BBY à s'unir autour d'Amadou Bâ pour gagner la bataille de la présidentielle 2024

En effet, le contrat de loyauté et de fidélité du DG de l'AIBD et leader du mouvement "Siggi Jotna", Abdoulaye Dièye, envers le Président Macky Sall n'est plus à démontrer. Face à un renoncement salutaire du Président Macky Sall à un deuxième quinquennat et le choix porté sur le PM Amadou Bâ pour diriger la coalition BBY à la présidentielle 2024, Abdoulaye Dièye a décidé de traduire le UN (1) MILLION de signatures de pétition de la plateforme "Siggi ak Macky" en électeur au profit de d'Amadou Bâ pour l'élire dès le premier tour à la présidentielle 2024. Car, estime-t-il, lors de son point de presse pour soutenir le PM, "nous allons vers des échéances électorales qui détermineront le Sénégal que nous laisserons aux générations futures".



Selon lui, "notre conviction est qu'il nous faut nous réunir autour de l'essentiel afin de permettre à notre pays de poursuivre sa marche inexorable vers l'émergence puis le développement". Pour toutes ces raisons, précise-t-il, "nous avons la redoutable et sacerdotale mission de porter ce combat dans l’unité". "J’attends de tous les acteurs politiques thiessois membres de la mouvance présidentielle, qu’ils soient, dans une dynamique de guerre. Je puis vous rassurer que je serai devant et je ferai tout ce qui est en pouvoir pour que notre candidat, le Premier ministre Amadou Ba, passe au premier tour à la prochaine présidentielle", a lancé le Dg de l'AIBD et membre de la coalition BBY, Abdoulaye Dièye. Qui appelle "à l'union des cœurs et des forces de toutes les composantes politiques de la coalition BBY et à descendre sur le terrain à cause des enjeux". Il poursuit : "Nous appelons tous les segments de notre Nation à s'unir autour de la candidature d’Amadou Bâ afin que le Sénégal continue à assumer son leadership international, à conserver son dynamisme économique et à préserver son modèle socio-culturel cité en référence". Et d'ajouter : "Je suis sûr que si nous sommes unis, nous allons remporter la bataille de 2024".

À rappeler que presque tous les leaders de BBY, des anciens, des jeunes, présidentes de groupements de femmes, responsables de ladite coalition ont répondu à l'appel du dg de l'AIBD pour honorer le choix du Président Macky Sall