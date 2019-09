Thiès : Abdoulaye Dièye déplore le problème d'assainissement et promet un plan d'urgence

Dans la cité du rail, les pluies diluviennes ont causé beaucoup de désagréments à une frange de la population qui ne rêve que d'assainissement. Le Président du mouvement "Siggi Jotna", Abdoulaye Dièye candidat à la mairie de Thiès-Est, est d'avis que les thiessois ont donné leur destinée à des maires qui se préoccupent peu des problèmes des populations. "Aujourd'hui, nous devons dépasser ce stade", estime-t-il. C'était lors de la caravane de la première phase de financements de six groupements (Silmang, Hersent, Cité Senghor, Madina Fall, Nguent et 10 ème) du réseau des femmes. Le leader de "Siggi Jotna" est aussi revenu sur le pari "Sénégal propre" lancé par le Président, Macky Sall. Abdoulaye Dièye a appelé le réseau des femmes de "Siggi Jotna" à se mettre en droite ligne de cette vison du Chef de l'Etat.

Chaque groupement a reçu une enveloppe de 500 000 mille francs Cfa pour leurs activités génératrices de revenus en plus d'une enveloppe de 100 000 francs Cfa offerte par le leader de "Siggi Jotna".