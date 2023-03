Thiès / 8 mars : L'association "Tringa" offre un important lot de matériel médical à l'hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène

À l'occasion de la célébration du 08 Mars 2023, journée internationale de la femme, l'association Diaspora Tringa qui vient en aide aux orphelins, femmes et jeunes dans le domaine de la santé, de l'éducation et de la culture, a octroyé un important lot de matériel médical à l'hôpital régional de Thiès.



Le chef du service infirmier, Ahmed Diagne, a magnifié ce geste de haute portée visant à appuyer les plus démunis. "Nous sommes fiers de ce geste noble de sa part. C'est une personne qui fait des efforts pour sa localité et vraiment c'est à saluer. Nous prions pour que notre partenariat soit parmi les meilleurs pour que l'hôpital puisse en bénéficier avec les populations, c'est ça notre souhait", a-t-il soutenu.



Selon lui, ce don va nous faciliter le travail et va surtout contribuer à réduire le nombre de patients transférés à Dakar. Il ajoute que "l'hôpital a des professeurs agrégés en médecine et en gynécologie." On encadre actuellement des jeunes dans le domaine de la gynécologie. "Ce que nous souhaitons, c'est que l'hôpital n'ait rien à envier aux autres structures sanitaires." Beaucoup de femmes sont suivies dans cet hôpital. Six milles enfants sont nés dans cet hôpital qui est une référence. Car presque tous les 09 districts de Thiès évacuent leurs malades ici, à Mbour, Joal ou à Pout", explique-t-il.



Ce dernier à aussi magnifié l'augmentation du coût de l'aide destiné aux gynécologues. Pour lui, ce geste doit être fait par les autorités car, dira-t-il, l’État ne peut pas tout faire, certaines autorités doivent intervenir pour venir en aide aux populations.





La présidente de l'association Tringa, Awa Thiam, est revenue sur la date de création (2014) et les différentes activités qu'elle a faites dans différents secteurs d'activités. "On a fait des dons à la Lisca, l'hôpital Dantec et dans pas mal d'hôpitaux. On a effectué dans un premier temps, des visites pour connaître les besoins", dira-t-elle avant d'ajouter : " Aujourd'hui, c'est la fête des femmes, c'est pourquoi, on a décidé de la fêter avec les femmes, la maternité et avec les enfants.



Parce que, si on dit orphelinat, si on dit santé, c'est pour lutter contre la mortalité infantile, la mortalité maternelle pour ne pas voir en 2023 des femmes perdre la vie en donnant naissance à un enfant". Elle fera savoir que "l'objectif de l'association Tringa qui s'active en Italie comme au Sénégal est de participer au développement du Sénégal à travers ses trois piliers en faisant des dons surtout dans le domaine de la santé maternelle".