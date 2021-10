Thiès : 6 adolescents âgés entre 9 et 16 ans fauchés par une fille qui apprenait à conduire.

Un grave accident s'est produit au quartier Grand Standing à hauteur du carrefour entre ledit quartier et la Sofraco. Six adolescents ont été fauchés par un véhicule alors qu'ils étaient tranquillement assis sur un banc public non loin de la route. Selon nos sources l'auteur du drame est une fille du nom de P. K (22 ans) en compagnie d'un homme qui lui apprenait à conduire.



Aussitôt après le choc, l'homme qui était en avec la mise en cause a pris la poudre d'escampette. P.K est gardée à vue au commissariat central. Les victimes âgées entre 9 et 16 ans ont été transportés par les Sapeurs pompiers à l'hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène. Deux d'entre elles, gravement blessées sont en train de subir des soins intensifs au bloc opératoire.



Nous y reviendrons...