Thiès : 500 prothèses orthopédiques offertes aux personnes vivant avec un handicap moteur

La 3e édition du camp de pose des prothèses orthopédiques s’est tenue au Centre d’appareillage de l’hôpital régional Amadou Sakhir Ndiéguène de Thiès. Le ministre de la santé et de l’action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr et l’ambassadeur de l’Inde au Sénégal, Rajeev Kumar, ont procédé à la cérémonie officielle de l’ouverture dudit camp financé par le gouvernement indien. Ce camp a débuté avec l'aide de collaborateurs indiens, le 17 mai et va se poursuivre jusqu’au 23 juin 2019. 500 prothèses orthopédiques ont été offertes aux handicapés moteurs qui sont dans les 14 régions du Sénégal. Le ministre de la santé et de l’action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, a rendu un vibrant hommage à l’équipe médicale indienne avant d'inviter les personnes ayant des handicaps moteurs à se rapprocher de la capitale du rail . "Thiès est devenue la capitale de la pose de prothèse", a-t-il tenu à signaler...