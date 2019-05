Thiès : 500 élèves policiers formés contre les recours à la torture.

Le centre annexe de l’École Nationale de Police de Thiès a accueilli l’observatoire national des lieux de privation de liberté (ONLPL). Cette deuxième édition a permis de former 500 élèves-agents de police dans des activités d’informations, en droits humains et à la sensibilisation menée à travers le Sénégal contre les dangers du recours à la torture faite aux prisonniers. D’après, l’observatoire national des lieux de privation de liberté, Josette Marceline Lopez Ndiaye, "c’est pour former et sensibiliser les gens sur la gravité de la torture, des mauvais traitements inhumains, cruels et dégradants".