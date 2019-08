Thiès : 5 personnes arrêtées en possession de 2.080.000 francs Cfa de faux billets

Les limiers du commissariat central de Thiès viennent de démanteler un vaste réseau de faussaires qui détenaient par devers eux 2 080 000 francs cfa de faux billets. Au total, 5 personnes M.M.S, M.L, B.C, B.S et O.D ont été interpelées avant d'être présentées au parquet.



En effet, c'est dans la nuit du jeudi au vendredi qu'un individu répondant au nom de M.M.S et qui croyait pouvoir entuber la gérante d'un point Orange money sis au quartier Cité Senghor, se serait présenté, devant cette dernière pour effectuer un dépôt de 190 000 francs Cfa de faux billets de dix mille sur son compte Orange money.

Sentant le coup fourré qu'elle risquait de subir, la bonne dame va câbler les hommes du commissaire Camara qui ne tarderont pas à descendre sur les lieux pour mettre la main sur M.M.S qui finira par coopérer. Une perquisition à Tivaouane leur permettra de mettre la main sur M.L.

Les sieurs B.C, B.S et O.D tous trois basés à Dakar, seront également appréhendés par les limiers puis transportés à Thiès. Ils seront tous présentés devant le procureur qui décidera de leur sort...