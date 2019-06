Thiès : 45 élèves inscrits en candidature individuelle au Bac, faute « d'autorisation d'enseigner » de l'école Lucie Leclerc

Après des mois d'apprentissage pour se préparer à l'examen du baccalauréat, 45 élèves de terminale inscrits à l'école Lucie Leclerc de Thiès devront se contenter d'une inscription en candidature individuelle. En cause, ladite école qui a ouvert ses portes depuis 1988 n'aurait pas d'arrêté l'autorisant à enseigner à Thiès. Pire, ils ont ouvert des classes de terminale et pour la deuxième année consécutive, les élèves de terminale se retrouvent dans cette même situation qui ne dit pas son nom. L'association des parents d'élèves est ainsi montée au créneau pour interpeller l'État du Sénégal et l'Inspection académique afin que des mesures soient prises.