Thiès : 440 militaires et paramilitaires et 2.540 civils retenus pour le défilé du 04 avril 2019

Sous la supervision du représentant du commandant de la zone militaire N° 7, le colonel Ousmane Aly Kane, une répétition générale préparatoire a été organisée à la place Mamadou Dia, en prélude à la célébration du défilé du 04 avril. Pour ce 59ème anniversaire de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale, le thème retenu est : " Forces de défense et de sécurité, un exemple de l'éducation à la citoyenneté et à l'unité nationale". 440 militaires et paramilitaires et 2.540 civils vont participer au défilé de ce jeudi 04 avril 2019 dans la cité du rail. Ainsi, une trentaine de personnes seront décorées.

Toutefois, les moto taxi Jakarta qui étaient retenus pour participer au défilé du 04 avril 2019 ont finalement été remerciés pour situation irrégulière. " Il faut que tous ceux qui défilent soient en règle avec l'État du Sénégal. Ceux qui ne le sont pas, ne défileront pas", soutient le colonel Ousmane Aly Kane.