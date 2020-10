Thiès / 3ème réunion de coordination des acteurs de la santé : Abdoulaye Diouf Sarr promeut un management de la gouvernance hospitalière.

Le ministre de la santé et de l'action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, a présidé dans la cité du rail l'atelier de lancement de la troisième réunion de coordination 2020 des établissements publics et privés de santé.



Laquelle a vu la participation de l'ensemble des directeurs d'hôpitaux du pays et d'une représentante de l'Organisation mondiale de la santé (Oms). Une occasion pour Abdoulaye Diouf Sarr, de signaler que la pandémie à coronavirus a montré les limites des systèmes de santé du monde entier.



C’est d'ailleurs tout le sens, dit-il, de la rencontre d'aujourd'hui pour permettre aux acteurs de la santé de réfléchir sur la mise en place d'une offre de soins capable de résister aux chocs endogènes et exogènes. "Cet atelier de trois jours des acteurs de la santé va permettre d'évaluer la prise en charge des structures de santé mais aussi de voir quels sont les défis, les efforts et les enjeux pour le futur ", a noté Abdoulaye Diouf Sarr qui demande aux acteurs de se préparer " à aborder une nouvelle ère de gestion dans le cadre du budget programme, une gestion axée sur les résultats et non un budget de moyens. "



Et par rapport aux hôpitaux de manière générale, "il faut véritablement décréter la mort de l'obligation de moyens pour les manager. " Pour ce faire, le ministre de la santé envisage d'installer désormais un management de la gouvernance hospitalière. Lequel management, " aura pour orbite un paradigme de l'obligation de résultats".



Et d'ajouter : "Ces ressources n'apporteront une rentabilité sociale que si ces moyens s'installent dans un écosystème de qualité fait sur la base de réformes efficaces et efficientes. " S'agissant de la problématique des structures de santé orientées-patients, il indiquera que "ce nous visons c'est la satisfaction du patient dans les soins en terme de qualité mais aussi la satisfaction dans l'environnement et la prise en charge globale du patient dans les structures de santé".



En outre, il revenu sur la tendance baissière de la pandémie au Sénégal pour demander aux Directeurs des établissements publics de santé de "maintenir la même garde, la même volonté, la même vigilance et être debout pour parer à toute éventualité."