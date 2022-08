Thiès / 39 ème édition journée nationale de l'arbre : Une superficie de 5 ha reboisée dans la forêt classée.

Dans le cadre de la célébration de la 39ème édition de la journée nationale de l'arbre, 775 jeunes venus de Dakar et Thiès et des agents des eaux et forêts ont été mobilisés pour le reboisement d'une superficie de 5 hectares dans la forêt classée de la cité du rail.



Cette journée placée sous le thème : "PSE vecteur d'un développement communautaire durable" et dont l'arbre parrain : Caïlcédrat (Khaya Senegalensis) a été saisie par le ministre de l'environnement et du développement durable, Abdou Karim Sall, pour revenir sur la volonté du gouvernement de promouvoir la croissance verte et résiliente au changement climatique. Laquelle volonté ne peut se faire qu'à travers une mobilisation du potentiel d'investissement vert dans le secteur de l'économie à l'horizon 2035. Aussi, il s'agit à travers cette journée de sensibiliser les populations sénégalaises sur l'importance de l'arbre dans l'environnement pour une meilleure amélioration des conditions de vie.



Ainsi, chaque sénégalais est invité à planter un arbre, surtout que, estime Abdou Karim Sall, cela va permettre de séquestrer le carbone pour réduire le réchauffement climatique.