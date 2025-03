Thiès - 32e édition du concours sous-régional sur le Saint Coran : Cheikh Ahmed Saloum Dieng plaide pour la création d'un Conseil Supérieur Islamique

La cérémonie officielle de la 32e édition du concours sous-régional sur le Saint Coran sera organisée ce samedi 22 mars 2025 au Stadium Lat Dior de Thiès.

À l'Initiative du coordinateur, Cheikh Ahmed Saloum Dieng, ledit concours réunit cette année une centaine de participants venus des différentes régions du pays, ainsi que la Mauritanie et la Gambie. Ces derniers seront ainsi évalués sur la maîtrise parfaite et complète du Coran, la maîtrise partielle du livre saint, la culture générale etc...

La rencontre de demain va ainsi enregistrer la présence de plusieurs officiels dont des ambassadeurs, des chefs religieux, des associations Islamiques, des membres de la délégation de l'Université Al Azhar au Caire etc...