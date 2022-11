Thiès : 30 jeunes formés par Africa Feliz Sénégal créent un prototype de feu de signalisation pas chère pour régler la problématique des embouteillages

Pour lutter contre l'émigration irrégulière et le chômage des jeunes, Africa Feliz Sénégal forme des jeunes de tous âges dans différents corps de métiers. Ainsi, en cette semaine mondiale de l'entrepreneuriat, Africa Feliz Sénégal a organisé une cérémonie de remise d'attestations de fin de formation à 3O jeunes dans le domaine de l'énergie solaire pour davantage les inciter à l'esprit d'entreprise. L'ingénieur en génie civile et formateur, Cheikh Thiaw a invité les jeunes à plus de volonté personnelle pour avoir un métier décent. Selon lui, " l'objectif de cette initiative permet de lutter contre l'émigration irrégulière. Cela va contribuer à empêcher les jeunes à prendre la mer tout en les encourageant de rester au pays et de s'engager dans le monde du travail au pays".

Aussi, cette 5 ème cohorte de jeunes formés en installation domestique solaire et communautaire a expérimenté un prototype de feu de signalisation. Ce produit final a été réalisé après 12 jours de formation. En effet, la problématique des embouteillages à Thiès a attiré l'attention des ces jeunes qui proposent une solution énergétique, durable et pas chère.

Pour la présidente de Africa Feliz, Mariama Badji, "avoir un métier, c'est comme avoir une seconde identité". " Cela doit pousser les jeunes à développer ce pays, à l'aimer et à oser rêver avec ce pays et surtout éviter

d'entreprendre l'aventure périlleuse de l'émigration clandestine", a-t-elle fait remarquer. Au-delà, avec ces initiatives posées dans la cité du rail, des jeunes venus d'horizons divers (Louga, Saint-Louis, Ziguinchor) ont également eu à bénéficier de ces formations. "Le fait de voir des jeunes venir d'autres régions, cela nous encourage et nous réconforte dans cette ligne directrice qu'on a tracée en termes d'employabilité des jeunes", dira-t-elle.