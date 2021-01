Face à la désinvolture des apprenants pendant cette période de seconde vague Coronavirus, le citoyen président de Synergie Républicaine (SR) et directeur de la formation et de la communication du ministère de l'éducation nationale, Mohamed Moustapha Diagne a lancé un plaidoyer en direction des acteurs des enseignements apprentissages pour le respect des mesures barrières en milieu scolaire. C'était en marge de la remise de matériel scolaire dans différentes écoles de la cité du rail.



"Si le ministre de l'éducation nationale a accepté la reprise, c'est parce que nous avons pris l'engagement de respecter un protocole sanitaire", a-t-il fait remarquer.



Lequel protocole, dit-il, stipule que le port de masque est obligatoire, le lavage de mains doit être systématique et éviter autant que possible le rapprochement entre élèves." Je rappelle aux personnels enseignants qu'il leur appartient de veiller au respect scrupuleux des directives du ministre de l'éducation nationale qui nous a permis de reprendre la direction des classes", a insisté Mohamed M. Diagne...