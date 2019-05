Thiès : 25 chauffeurs devant le juge ce mercredi pour exercice irrégulier de transport.

Des chauffeurs au nombre de 25 sont présentement appréhendés par la police de Thiès pour exercice irrégulier de transport. Ainsi, après les 15 chauffeurs arrêtés il y a quelques jours, et déférés au parquet pour les mêmes faits avant d’être placés sous mandat de dépôt, de nouvelles arrestations ont eu lieu ce lundi matin. Il s’agit de 10 chauffeurs accusés d’occupation illégale de la voie publique et cueillis par les hommes du Commandant du Corps urbain de Thiès alors qu’ils étaient en train de faire une déclaration médiatique. Tout ce monde va d’ailleurs être jugé mercredi prochain en flagrant délit, au Tribunal de grande instance de Thiès.



En attendant la confrontation des juges et des mis en cause, certains chauffeurs ont haussé le ton. C’était pour dénoncer de vive voix les lenteurs administratives notées dans l’octroi de la licence de transport. Du côté des usagers, en partance pour Dakar ou Mbour, le choix de ces véhicules particuliers dépourvus de licence, s’explique par leur confort face à la vétusté du parc automobile au niveau de la Gare routière de Thiès. Mais surtout à cause des tracasseries notées entre les coxeurs (démarcheurs, intermédiaires) et les clients.



Garante de la sécurité publique, la police a mobilisé un important dispositif sécuritaire aux alentours de Lat Dior, mais également dans certains quartiers comme Mbour 1, Sofraco, Mbour 3.