Thiès : 20 femmes de "vision thiessoise" reçoivent leurs parchemins dans la transformation de produits locaux.

Le réseau des femmes pour l'entraide a organisé un séminaire de deux jours pour former dans la transformation des produits locaux (Bissap et Tamarin) 20 femmes de "Vision thiessoise".



Serigne Cheikh Ahmed Saloum Dieng, le parrain, a magnifié cette initiative. Laquelle, selon lui, va permettre aux braves femmes thiessoises de jouer pleinement leur partition à l'émergence de la cité du rail, ville carrefour.



Un créneau porteur qui permettra aux femmes ayant subi une formation de bénéficier de financements du ministère de la femme, de la famille, du genre et de la protection de l'enfance.



L'adjoint au préfet de Thiès, Diadji Guèye qui présidait la cérémonie de clôture, sous la présence du vice-président du Conseil départemental, Yankhoba Diattara, a invité les bénéficiaires à redoubler d'efforts pour favoriser une croissance économique à fort impact sur le développement...