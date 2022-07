Thiès / 1ère pluie : Des quartiers et certains axes du centre-ville pataugent dans l'eau…

En ce début d'hivernage, la cité du rail a enregistré entre hier mardi et ce matin 37,2 mm. Au quartier Cité Senghor, le minaret de la mosquée s'est effondré sur la dalle qui s'est écroulée sur des personnes qui se trouvaient dans la mosquée en train d'apprendre le Coran. Le maître coranique et sa fille ont perdu la vie. Au même moment plusieurs quartiers et certains axes situés au centre ville de la cité du rail ont souffert lors de cette première pluie. Pour dire que les efforts consentis par les autorités pour lutter contre les inondations restent toujours insuffisants...