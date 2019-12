Thiès / 1ère édition Maalaw Bataillon de blindés : « L’entraînement et la formation restent le levier qui permettent d'aboutir à un résultat satisfaisant au combat » (Lieutenant-commandant Mamadou Sarr)

Le bataillon de blindés a célébré la fête patronale des cavaliers "MALAAW" 2019 à la base militaire de Thiès. Cette journée de commémoration et de retrouvailles riche en enseignement et émotion s'est déroulée en présence du Chef d'état-major des armées Cheikh Wade et d’autres autorités administratives. Une occasion pour les éléments du Bataillon de Blindés de se rappeler des soldats tombés dans le champ d'honneur, mais aussi des blessés de guerre. Cette première édition "MALAAW" du bataillon de blindés a été marquée par un défilé de démonstration avec différents engins comme le char de combat PTL 02 de 105 mm très redoutable qui a ébloui plus d'un.

Après ce moment solennel, le lieutenant-colonel Mamadou Sarr, commandant du bataillon de blindés est revenu dans son discours, sur l'historique de ce corps de l'armée de terre mais aussi, sur le nom de "MALAAW" un des plus valeureux chevaux de Lat-Dior Ngoné Latyr Diop et qui, selon lui, renvoie au courage, à la bravoure et à la détermination. Aussi, fera-t-il noter "qu’une unité ne peut être performante que si elle s’entraîne. Et l’entraînement et la formation restent le levier qui permettent d'aboutir à un résultat satisfaisant au combat".