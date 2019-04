Thiès : 16 milliards Fcfa pour développer l'irrigation

"Améliorer les capacités d'investissement, de planification et de gestion des parties prenantes et accroitre les superficies pour la performance des systèmes irrigués". C'est l'objectif du projet d'appui régional à l'initiative pour l'irrigation au Sahel (Pariis) et qui concerne six États de la sous-région : Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Tchad et le Sénégal. Ledit projet est sous la tutelle du ministère de l'agriculture et de l'équipement rural (Meer). Il est financé par la Banque Mondiale à hauteur de 16 milliards Fcfa pour développer l'irrigation.