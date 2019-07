Thiès -15 ème Journée Courses hippiques : En plus d'avoir gagné le Grand prix, Papis Niang prime même les 4èmes et 5èmes places

Les férus de courses hippiques ont eu droit à un Grand prix de la Renaissance Africaine à la mesure du nom. Surtout que ce grand prix coïncidait avec la 15ème journée de la saison hippique. En plus des bonnes performances des chevaux, le ticket était gratuit.

Au menu de cette journée consacrant la 9ème édition des Welcome Events, l'hippodrome Ndiaw Macodou a eu droit à quatre courses.

La première a été disputée par la fusion 4 sur une distance de 1.650 mètres : 1er, Rayyaan; 2e, Black; 3e, Moubsine.

La deuxième course a été disputée par la fusion 3 sur la même distance de 1.650 mètres : 1er, Volti, 2e, Maouloud; 3e, Adja Cheikh.

La troisième course a été disputée par la fusion 2 sur une distance de 2.650 mètres : 1er, Linguère; 2e, Darou Salam; 3e, Mounass.

La quatrième et dernière course sur la même distance précitée a été remportée par Darou Sam de Papis Niang ; 2e, Faydou du même propriétaire ; 3e, Dardass. Les lutteurs Balla Gaye 2 et Baboye ont fait le déplacement pour assister à ce grand prix organisé par Papis Niang qui a fait une innovation de taille en primant les quatrièmes et cinquièmes places.