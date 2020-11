Dans le cadre des 'Vacances utiles de Siggi" (VUS) organisées par la jeunesse de mouvement "Siggi Jotna", des jeunes de différents quartiers ont eu à bénéficier de cours de vacances gratuits offerts par le leader dudit mouvement, Abdoulaye Dièye.



Après des semaines d'apprentissage et à quelques encablures de l'ouverture des classes, Abdoulaye Dièye a offert à ces jeunes apprenants 500 kits scolaires pour "Ubi Tey Jang Tey". Une action destinée à soulager les parents, quand on sait que la crise sanitaire a eu beaucoup d'impact sur le plan économique.



Le leader de "Siggi Jotna" a décidé, également de suivre ces jeunes apprenants tout en promettant d'offrir des bourses aux plus méritants d'entre eux. Quant au corps enseignant, Abdoulaye Dièye leur a offert du matériel pédagogique et des diplômes de remerciement.