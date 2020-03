Thiès : « Si on arrive à stopper la pollution plastique, on fera un grand pas… » (Abdou Karim Sall)

Le ministère de l'environnement et du développement durable a organisé un comité régional de développement (Crd) sur la prévention et la réduction de l'incidence sur l'environnement du péril plastique. Un conclave présidé par le ministre Abdou Karim Sall qui es revenu sur l'application le 20 avril de la loi N°2020-24 du 8 janvier 2020. D'après lui, "Si on arrive à stopper la pollution plastique on fera un grand pas dans la protection de l'environnement..."