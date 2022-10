La situation que vit La Poste semble se détériorer de jour en jour et devient de plus en plus inquiétante. Au mois d'août, renseigne Modou Fall, responsable de l'Alliance pour la République (APR) et agent de La Poste, les éléments de ladite structure n'ont reçu que la moitié de leur salaire. Pis, informe-t-il, en cette veille de la rentrée des classes, les postiers n'ont toujours pas perçu leurs salaires, faute de liquidités à La Poste.



"La Poste est en cessation de paiement salariale. Nous sommes pères et mères de famille qui devons payer nos factures d'électricité et d'eau. Nos enfants doivent se rendre à l'école. La majeure partie doivent inscrire leurs enfants. Devant la situation compliquée de La Poste, l'avance scolaire qui était distribuée aux agents n'est toujours pas disponible", a fait remarquer Modou Fall.



Qui lance un appel au Président, Macky Sall : " Presque tous les postiers du Sénégal et les clients sont dans l'expectative". Selon Modou Fall, "si le Président, Macky Sall ne prend pas les dispositions requises pour soutenir cette boîte, elle risque de faire faillite sous son magistère".