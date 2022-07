L'installation des commissions et le vote du budget du Conseil départemental de la cité du rail ont permis à Lamine Gaye, un des lieutenants de Siré Dia de comprendre et de voir une autre facette de l'ancien Dg de la Poste.



En effet, Lamine Gaye, président du mouvement "Convergence patriotique pour l'émergence" avait tourné le dos au président du Conseil départemental de Thiès. Mais dans cet entretien avec Dakaractu, ce dernier déclare tout de go avoir regretté ce moment d'égarement à cause d'un manque de communication entre nous deux." S'il y a une chose que je regrette, c'est de lui avoir tourné le dos", dira-t-il.



Après avoir défendu becs et ongles le président du Conseil départemental lors de cette première session, Lamine s'est dit très surpris par l'ambition de Siré Dia, mais surtout son engagement sans faille à la cause du Président Macky Sall. "Ce que Siré Dia a fait pour Thiès, dans le monde du sport, de l'emploi des jeunes, de la culture entre autres, avec les cités religieuses personne ne l'a jamais fait. C'est pourquoi, il ne peut qu' avancer en politique. C'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Il prévoit de faire des tournées dans le département pour faire un état des lieux afin de mieux répondre aux attentes des populations dans le domaine de la santé, de l'éducation, dans les chambres de métiers et dans beaucoup d'autres secteurs. Notre objectif, c'est de tout faire pour que Siré Dia continue d'écrire son nom dans les pages de l'histoire de la politique thiesssoise. Nous allons jouer pleinement notre rôle de bouclier à Siré Dia", a-t-il soutenu, avant de poursuivre : "Il a géré le vote du budget dans le grand plus calme, de manière loyale et démocratique. Je m'engage à nouveau derrière Siré Dia pour le compte du Président Macky Sall..."