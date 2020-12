Le président de l'Alliance pour la citoyenneté (Act), Abdoul Mbaye est encore monté au créneau pour décrier la méthode qu'il juge suspecte du régime en place consistant à appeler la classe politique et la société civile au dialogue.



En atteste son interrogation : "Comment peut-on appeler à un dialogue, définir les parties au dialogue : opposition majorité société civile et utiliser ce dialogue pour réduire la force d’une des parties autour de la table? Ainsi, au-delà du "Wax waxeet" du régime en place, selon lui, "la politique ne doit pas reposer sur le débauchage, sur la transhumance politique".



À défaut, dira-t-il, malheureusement, on risque d’aller vers des lendemains qui déchantent et je crois qu’on le regrettera tous. "Je crois tout simplement que le Président Macky Sall est en train de chercher par tous les moyens à élargir la responsabilité de son échec. De son échec économique car, il n’y a plus de croissance dans ce pays. Il n'y en a jamais eu. De son échec social vous êtes attentif à tous ces mouvements de grève et de protestations qui ont eu lieu, de son échec environnemental", assène-t-il, ajoutant que l'heure est cruciale pour l'opposition de se réorganiser et de se mobiliser pour faire face.



À rappeler que le président de ACT s'était rendu à Thiès pour présenter ses condoléances à l'Imam Tafsir Babacar Ndiour, suite au rappel à Dieu de son frère...