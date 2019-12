Le docteur Babacar Diop s'est rendu à Thiès, dans les foyers religieux pour

leur présenter son projet politique, solliciter des prières, mais aussi pour remercier les populations et ses camarades pour leur soutien dans son combat contre la hausse des prix de l'électricité. Ce dernier est, semble-t-il, au sortir de son tête à tête avec Monseigneur André Guèye, plus que jamais déterminé à continuer sa lutte auprès des populations, contre l'injustice sociale et pour le respect strict des droits humains. À en croire le président des Forces démocratiques Sénégalaises (Fds), le Dr Babacar Diop, "la stabilité se construit dans la justice, l'égalité". Pour lui, son combat, c'est de se mettre au service du peuple.

interpellé sur le discours de fin d'année du Président Macky Sall, le leader de Fds d'indiquer qu'il n'attend rien du Président Macky Sall. Car, fait-il noter, le Président Macky Sall a trahi Dieu, son prophète, ses anges et son peuple.

La plainte qu'il entend déposer contre les gardes pénitentiaires de Rebeuss n'est pas en reste. "Nos avocats vont déposer une plainte en bonne et due forme. J'appelle les gens à prendre position pour que la violence qu'il y a, à Rebeuss cesse".

S'agissant de la hausse du prix de l'électricité, il est d'avis que "le Président Macky Sall doit reculer". D'ailleurs, lui et ses camarades comptent organiser un grand rassemblement, ce 15 janvier 2020 à Dakar, contre la hausse du prix de l'électricité.

L'autre point développé par le leader de Fds, c'est le dialogue politique. À le croire, "le dialogue politique est une comédie, c'est un cirque et ne sert absolument à rien".

S'agissant du combat pour la libération de Guy Marius Sagna, le Dr Babacar Diop se veut clair. "Je ne serai libre que lorsque Guy Marius Sagna pourra rentrer chez lui (…). Le président Macky Sall ne sera jamais tranquille tant qu'il y aura des prisonniers politiques au Sénégal".