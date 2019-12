Thiès : « Je vais vendre ma voiture pour assurer le suivi des patients dans une clinique » (Habib Niang)

"Je vais vendre ma voiture pour prendre en charge la santé des populations de ma localité". C'est la décision prise par le leader du mouvement "And Suxali Sénégal", Habib Niang afin d'assurer le suivi des patients auprès desquels ont été décelés des pathologies sévères. Habib Niang l'a fait savoir lors de la journée de consultations gratuites en ophtalmologie et gynécologie qu'il a organisée dans son quartier à Diakhao. Fidèle à sa politique de développement social, le leader de "And Suxali Sénégal" et candidat à la mairie de la zone-Nord d'indiquer qu'il est même prêt à vendre sa maison pour subvenir aux sollicitations pressantes des populations.