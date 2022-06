Le maire de ville, le Docteur Babacar Diop a lancé les travaux de curage en cette période pré-hivernale pour réduire les impacts des inondations. Selon lui, "une des parties les plus importantes, ce sont les travaux de curage des avaloirs, des canaux et des caniveaux que nous avons débutés aujourd'hui au niveau de Thiès. Et ces travaux, nous l'espérons devrons permettre de bien se préparer afin de gérer convenablement les inondations même si nous savons que cela ne réglera pas tout le problème".



Il a aussi saisi l'occasion pour déclarer l'achat d'une dizaine de motopompes pour soulager les populations vivant dans les zones inondables. "Ce qu'il faut, c'est le saupoudrage, le curage et l'achat de motopompes. Ce, pour que le moment venu, nous puissions être à coté des populations. Nous achèterons aussi une dizaine de motopompes voire 12 pour soulager les populations". Selon lui, tous les services de l'État avaient donné leur accord, lors d'un atelier à l'école polytechnique, pour que les travaux soient faits à temps par l'Onas. " Il y a un réel problème de fond pour une bonne gestion des inondations. Car, ne pas faire le curage c'est encourager les inondations", a-t-il déclaré. Non sans faire remarquer que les mairies sont très faibles. Les mairies ont des problèmes pour prendre en charge les travaux qui nous permettraient de règler le problème des inondations car nous n'avons pas assez de moyens. C'est pas avec un budget de 1 milliard 800 000 000 FCFA dont les 700 000 000 FCFA sont constitués de dettes qu'on réalisera les travaux. Aujourd'hui, je pense qu'il faut nécessairement l'intervention de l'État central à ce niveau et nous espérons que l'État fera ce qu'il doit faire".



Cependant, le Dr Babacar Diop a également annoncé l'achat de meubles de fond sur appel d'offres pour la mairie de ville très prochainement...