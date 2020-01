Les coordonnateurs régionaux de l’Agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits (Anpectp) tiennent un atelier d'échanges et de partage sur les orientations de l’année scolaire 2019-2020 et sur la mise en œuvre du Projet investir dans les premières années pour le développement humain au Sénégal (Pipadhs) et le Projet de développement intégré de la petite enfance au Sénégal : "Premiers apprentissages et préparations scolaires du jeune enfant 2019-2023". Ces projets ont été financés par la Banque Mondiale et la Koica et qui couvrent 9 régions du Sénégal.

Le Pipadhs qui intervient dans sept régions (Matam, Fatick, Kaffrine, Tambacounda, Kaolack, Kolda et Diourbel) permettra de renforcer les capacités des acteurs du développement intégré de la petite enfance, mais également de permettre une collaboration entre les collectivités territoriales et les Ong. Ainsi, cent espaces d’éveil et de stimulation précoce et soixante six cases des tout-petits seront construits dans les régions ciblées pour enrôler le maximum d’enfants de moins de trois ans. Des projets phares qui, selon la Directrice de l’Anpectp, Thérèse Faye Diouf nécessite que "les acteurs au niveau déconcentré puissent s'approprier de la question et du comment nous allons intervenir".