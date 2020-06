L'association Africa Feliz Sénégal, en collaboration avec ses partenaires, vient de boucler l'exécution de son projet avec Coopéra Euskadi financé par la Diputación Foral de Bizkaia Bilbao (Espagne) et qui était destiné au Collège d'enseignement moyen de Diamaguène.



D'un montant de 99 000 euros ( 64 350 000 000 francs CFA ), ce projet a permis la construction de 3 nouvelles salles de classe et des toilettes pour élèves entièrement réhabilitées. Le projet a permis aussi de doter le CEM Diamaguène d'un réservoir de 500 litres d'eau en plus de 300 pupitres offerts aux apprenants pour le respect de la distanciation sociale en cette période de Covid- 19 en cas de reprise des cours.

Le CEM a également bénéficié, à travers cette importante coopération d'un important don de livres pour la bibliothèque et du matériel sportif pour une valeur 4 millions de FCFA et 4 nouveaux ordinateurs complets pour renforcer la salle informatique déjà équipée en 2017/18 avec 20 ordinateurs.



Pour couronner le tout, les apprenants ont eu droit à une formation en éducation à la citoyenneté active, en hygiène et sur la violence en milieu scolaire. Les professeurs ont reçu par la même occasion, dans le cadre de leur recyclage professionnel, des cours de renforcement des capacités sur l'éthique et la déontologie en milieu scolaire. L'inspecteur de l'éducation et de la formation, Arfang Seck qui a pris part à la rencontre s'est dit "comblé" par toutes ces réalisations qui ont été effectuées au CEM Diamaguène, avant d'appeler les apprenants à donner le maximum d'eux pour rendre la pièce de la monnaie à leurs bienfaiteurs.



La présidente de Africa Feliz, Mariama Badji, après avoir remercié ses collaborateurs, est revenue sur ce partenariat, lequel estime-t-elle, entre en droite ligne du Programme d'amélioration de la qualité, de l'equité et de la transparence (Paquet) du ministère de l"éducation nationale. Aussi, fera-t-elle savoir "qu’il faut investir dans la jeunesse en qui nous avons foi".