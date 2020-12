Quelques semaines après sa prise de fonction, le ministre de l'artisanat et de la transformation du secteur informel, le Docteur Pape Amadou Ndiaye est apparemment très engagé dans son combat pour redorer le blason du secteur informel. Et le choix pour un début est pertinent en ce qu'il vise la formation des jeunes d'abord pour leur permettre de mieux affronter le marché du travail.



Ainsi, 250 bourses d'études pour des bacheliers et autres corps de métiers ont été octroyées à des jeunes.



Selon le Docteur Ndiaye, "le secteur informel emploie la majeure partie de la population active et représente plus de 41% du PIB. Le secteur informel est un filet social qui permet de maintenir l'équilibre socio-économique. On ne les entend jamais se plaindre. Et pourtant, ils sont toujours au devant de la scène pour faire avancer ce pays".



Aussi, invite-t-il les sénégalais à un élan de patriotisme économique en favorisant les produits locaux pour l'émergence de l'artisanat et du secteur informel. "Nous devons croire en notre identité et consommer local. Aussi, pour avoir les résultats escomptés, nous allons accompagner nos artisans en capacitation", a-t-il tenu à expliquer...