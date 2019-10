Thiès : « Ceci est un exemple pour inciter les autres écoles au culte de l'excellence mais également les appeler à s'inscrire dans cette dynamique » (Ismaïla Dione)

Les deux écoles élémentaires de l'année scolaire 2018-2019, El Hadj Abdel Kader Ndiaye et l'école El Hadj Amadou Mactar Thiaw ayant obtenu les meilleurs résultats au certificat de fin d'études élémentaires et à l'entrée en sixième ont reçu, dans le cadre de la journée "Ecole propre, école verte" de l'Inspection de l'éducation et de la formation (Ief) organisé en partenariat avec l'alumni des anciens stagiaires Sénégalais en Corée du Sud au service du développement (Alasco), un don en matériels de nettoyages et des plants. Cette initiative a pour objectif de susciter l'émulation chez les jeunes apprenants notamment contribuer aux efforts d'amélioration du cadre vie et de lutte contre l'insalubrité et au réchauffement climatique. D'après le président d'Alasco et directeur de la réglementation Touristique, Ismaïla Dione "ceci est un exemple pour inciter les autres écoles au culte de l'excellence mais également les appeler à s'inscrire dans cette dynamique".