Ces élections territoriales 2022 se sont déroulées dans la cité du rail, avec la défaite de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) dans les trois communes et la ville.



Pour beaucoup, c'est le leader du parti Rewmi, Idrissa Seck qui a été battu dans son fief. Des propos balayés d'un revers de la main par la tête de liste de la coalition BBY, Fatoumata Bineta Basse.



Face à la presse, cette dernière est d'avis que ce sont les candidats qui ont été choisis qui ont été battus et non le leader Idrissa Seck. "Ceux qui disent que le président idrissa Seck a échoué, je leur réponds qu'il n'a pas échoué parce qu'Idrissa Seck n'était pas candidat. Il n'a choisi que des candidats. Comme tous les thiessois il est allé voter. D'ailleurs, il n'a même pas battu campagne. C'est Bineta Basse qui a échoué", fait-elle remarquer.



"On voulait donner une belle victoire à la coalition BBY", rappelle-t-elle. La tête de liste de BBY à Thiès-Ouest, dit accepter la défaite avec dignité et en temps que croyant. Car pour elle, Dieu en a décidé ainsi et elle l'a accepté. Aussi, estime-t-elle, même si cette bataille a été perdue, la guerre est loin d'être terminée surtout que, les élections législatives se profilent à l'horizon (Juillet 2022) sauf changement de dernière minute.



"On ne ménagera aucun effort. On fera de notre mieux pour que les erreurs soient réparées, corrigées pour qu'on aille de l'avant. Car, il n' y a pas que ces élections qui sont devant nous. Et, nous ne baisserons pas les bras. On va essayer de voir la cause de cet échec parce que Thiès est une entreprise que nous partageons", a-t-elle précisé, avant de signaler que leur coalition compte apprendre de ses erreurs et davantage travailler à sa massification.



Pour dire que, selon Fatoumata Bineta Basse, la " bataille de Thiès aura bel et bien lieu aux prochaines joutes législatives. "Je promets de ne pas baisser les bras", annonce-t-elle.