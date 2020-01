Thiès : « A trop s'interroger sur le futur d'une monnaie (ECO), on l'amène à se réduire en valeur » (Abdoul Mbaye)

Depuis l'annonce du lancement en 2020 de la nouvelle monnaie unique en Afrique de l'Ouest dénommée ECO qui va remplacer le franc Cfa, les langues se délient et les polémiques vont bon train. Au sortir de la prière du vendredi, le leader parti politique Alliance pour la Citoyenneté et le Travail (ACT) est revenu sur l'ECO qui va bientôt remplacer le franc Cfa. L'économiste ne semble pas paniqué face au remplacement du franc Cfa par l'ECO. « A trop s'interroger sur le futur d'une monnaie, on crée de la suspicion. Et, malheureusement on l'amène à se réduire en valeur », signale-t-il. Avant de rassurer en déclarant : « pas de panique ! Aujourd'hui, l'heure doit être à rassurer les populations ».