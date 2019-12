Thierno Ndom Bâ : « Contrairement à ce qui a été dit, il n'y a pas eu de bagarre entre Farba Ngom et Mamadou Lamine Diouf »

Thierno Ndom Bâ rétablit la vérité sur une altercation qui aurait éclaté entre Farba Ngom et Mamadou Lamine Diouf. L’homme d’affaires a tenu à réagir à l’information selon laquelle le pugilat a eu lieu dans son bureau. Un incident non confirmé par les principaux concernés et fortement démenti par leurs entourages respectifs.



Le député-maire de Agnam et le Conseiller économique, social et environnemental « ne se sont jamais bagarrés », selon Thierno Ndom Bâ. Choqué que l'on puisse penser qu’une arme à feu a été dégainée, le témoin oculaire poursuit : « Non, il n'y a pas eu de bagarre. Il y a eu une discussion apaisée. Farba Ngom et Mamadou Lamine Diouf ont simplement échangé des propos. Mais, de là à en venir aux mains, c'est autre chose.»



« Il n'y a eu aucun pugilat et personne n'avait une arme ! Comment a-t-on pu raconter ça ? C’était une discussion entre leaders politiques, c'est tout. Ça s'arrête là, pas le moindre coup n’a été échangé », assure encore l'homme d’affaires.