Thierno Bocoum survole troisième mandat : « Nous allons nous battre plus que nous l'avions fait en 2012 »

"Le combat doit continuer pour la libération de Guy Marius Sagna", c'est du moins l'avis de Thierno Bocoum, président du Mouvement Agir.

Selon lui, il ne doit plus être question d'arrêter des gens dans l'exercice de leurs droits. Et Guy Marius Sagna doit être libéré le plus rapidement possible.

Abordant la question du troisième mandat, Thierno Bocoum d'estimer que cette question ne doit même pas faire l'objet de débat car la constitution est très claire là-dessus.

Dans cette logique, le président du Mouvement Agir avertit ceux qui agitent la question et les membres du régime en place notamment : "Nous allons nous battre plus que nous l'avions fait en 2012", conclura-t il, alors qu'il participait à la mobilisation pour la libération de Guy Marius Sagna...