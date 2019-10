Thierno Bocoum sur l’affaire des 94 milliards : « Nous voulons un procès juste et équitable (...) L’Assemblée nationale n’a aucun pouvoir judiciaire... »

Après quelques jours de commémoration annuelle de la perte d’un proche, je voudrais me prononcer sur quelques points essentiels concernant l’actualité nationale.



1. Sur l’affaire des 94 milliards, nous attendons que la justice fasse son travail. Nous espérons un procès juste et équitable tel que demandé par Ousmane Sonko pour en savoir davantage sur les tenants et aboutissants de cette affaire.

L’Assemblée nationale n’a aucun pouvoir judiciaire et le rapport d’une commission d’enquête parlementaire ne lie en aucune manière les juridictions de notre pays.

Seul un procès équitable respectant les droits de la défense pourra nous édifier.



2. Sur l’éventualité d’une quelconque tentative de musellement ou une volonté allant dans le sens de l’empêcher de jouir pleinement de ses droits civiques et politiques, de la part d’un régime qui n’est pas à son coup d’essai, Ousmane Sonko a naturellement et évidemment notre soutien total et sans réserve.

Nous serons à ses côtés comme nous avons été aux côtés de toutes les autres victimes d’un président qui nous a habitués à choisir ses adversaires à l’heure des choix du peuple.



Thierno Bocoum