Thierno Bocoum à Moustapha Niasse : « Ne confondez pas la sacralité de l'Assemblée nationale avec la coalition BBY ».

Dernièrement, à l'occasion de l'ouverture de la session ordinaire de l'assemblée nationale pour l'année 2020-2021, Moustapha Niasse a fait une mise au point pour rappeler à ceux qui se permettent de "s'immiscer" dans les prérogatives dévolues à la deuxième institution du Sénégal, d'arrêterl les confusions volontaires. "Il est temps que ces gens sachent que l'Assemblée Nationale a ses propres missions. Elle en est consciente et les exécutera avec beaucoup de rigueur" dixit le président de l'Assemblée nationale



Le chantre de l'alternative générationnelle a tenu des propos tendant à "rappeler" à Niasse que "ce ne sera pas à travers la rhétorique que l’Assemblée nationale retrouvera toute sa crédibilité". Pour Thierno Bocoum, compte tenu des prérogatives de l'institution, "il est temps que cette marche vers le respect des fondements et de sa sacralité puissent être respectés. Il est plus fort que la coalition Benno Bokk Yakaar".



Tout en étant inspiré par l'affaire du député Aliou Dembourou Sow, le leader de "Agir" invite Moustapha Niasse à mesurer la gravité de ces affirmations et à les condamner car, étant dangereux et irresponsables, surtout de la part d'un parlementaire. "Il faut en faire autant comme ce fut le cas de Moustapha Cissé Lô", estime l'ancien parlementaire qui considère ainsi que l'Assemblée nationale ne devrait pas faire de distinction ou de parti pris du moment où elle a eu à trancher sur cette affaire au sein de l'Apr.