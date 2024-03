Thierno Bocoum : « La mobilisation que nous avons constatée au niveau des centres de vote est satisfaisante ! »

Le président de l'alliance AGIR et membre de l'opposition politique, Thierno Bocoum, a exprimé son point de vue sur le déroulement du scrutin présidentiel qui s'est tenu ce dimanche 24 mars. Selon lui, la mobilisation observée au centre de vote de l'école Mamadou Diagne (HLM Grand Medine) est rassurante et constitue une véritable "respiration" démocratique pour le Sénégal.

« Je n'ai pas encore exercé mon devoir citoyen, mais je ressens une réelle mobilisation de la part des citoyens. Depuis 2000, je vote dans ce centre de vote (HLM Grand Medine), et c'est la quatrième fois que je participe à une élection présidentielle ici. La mobilisation que nous avons constatée au niveau des centres de vote est satisfaisante. Après la campagne électorale menée par les leaders politiques pour convaincre les populations, nous pouvons dire que c'est une journée de confirmation. C'est le jour de l'expression populaire, et nous avons constaté une belle mobilisation. Au Sénégal, nous avons l'habitude de voter le dimanche et de reprendre le travail dès le lundi... Malgré la rigueur du ramadan, nous sommes optimistes quant au bon déroulement du scrutin et espérons une forte participation des Sénégalais », a-t-il déclaré.