Thierno Bocoum : « Tirer des lacrymogènes sur des citoyens sénégalais qui accomplissent leur devoir est un abus de pouvoir inacceptable »

Malgré ses multiples candidatures annoncées, l'opposition reste soudée. Depuis Kaolack où il se trouve pour accompagner la mère du président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse, à sa dernière demeure, le président du "mouvement Agir" manifeste sa totale solidarité avec ses frères de combat Barthélemy Dias et le candidat Ousmane Sonko président de Pastef qui ont essuyé les grenades lacrymogènes ce mercredi au marché Sandaga.

Dans un communiqué qu'il nous a envoyé, il manifeste sa solidarité et dénonce : "je manifeste toute ma solidarité à Barthelemy Diaz et Ousmane Sonko avec qui je devais être cet après midi, n’eut été ma volonté d’accompagner la Maman du Président Moustapha Niasse jusqu’à sa dernière demeure, en compagnie de mon frère et ami Cheikhou Oumar Sy.

Tirer des lacrymogènes sur des citoyens sénégalais qui accomplissent leur devoir est un abus de pouvoir inacceptable.

Nous sommes à l’ère du parrainage jusqu’au 26 de ce mois. La loi permet à tout collecteur de se rendre sur toute l’étendue du territoire, sauf dans les casernes militaires ou paramilitaires ou dans les établissements sanitaires".