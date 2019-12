Thierno Bocoum : « La population doit être déterminée dans ce combat légitime »

La manifestation de ce vendredi à la place de la nation, n'a pas réuni que des mouvements citoyens.

Le leader du mouvement AGIR, en même temps que d'autres hommes politiques tels Cheikh Bamba Dièye, a pris part à cette mobilisation initiée par le collectif citoyen NIO LÀANK.

Ce rassemblement pour dénoncer cette hausse du prix de l'électricité, a été aussi l'occasion pour le souteneur d'Idrissa Seck durant la dernière présidentielle d'inviter la population à maintenir le rythme de ce combat qu'il juge "légitime et patriotique".

Thierno Bocoum a par ailleurs déploré la détention de Guy Marius Sagna et Cie qu'il considère comme arbitraire et infondée...