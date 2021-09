Thierno Amadou Diallo accable «Kilifeu » sur 4,5 millions de Fcfa.

Placé en garde à vue depuis mercredi, Landing Mbissane Seck dit «Kilifeu », qui sera mis à la disposition du parquet aujourd’hui, est aussi dans de très sales draps.



Selon les informations de Libération, les enquêteurs ont entendu hier Thierno Amadou Diallo, l’homme qui avait filmé l’activiste en train de recevoir des sommes d’argent. Élargi de prison récemment, Thierno Amadou Diallo a d’emblée confié aux policiers qu’il portait plainte contre «Kilifeu » pour escroquerie au visa, délit qui était déjà visé par la garde à vue. Mais, le moment le plus explosif de la journée a été le confrontation entre «Kilifeu » et Thierno Amadou Diallo.



Alors que l’activiste avait indiqué lundi avoir reçu 2 millions de Fcfa, dont 1,5 million restitué lorsque le visa tardait à tomber, Thierno Amadou Diallo a indiqué avoir décaissé 4,5 millions de Fcfa pour un passeport diplomatique et que ce montant ne lui a pas été pas été remboursé. «Kilifeu » a finalement reconnu cet état non sans soutenir que sur les 4,5 millions de Fcfa, les 2 millions de Fcfa étaient sa commission alors que le reste devrait servir à l’achat d’un véhicule.



« Faux », rétorque Thierno Amadou Diallo qui a persisté et signé que «Kilifeu » était très actif dans le trafic et que ceci était bien connu dans le «milieu ». Il s’est inscrit en faux contre les arguments de «Kilifeu » qui prétendait aider un ami dont l’enfant devait être évacué en France. Selon lui, il s’agit d’une « opération » comme «Kilifeu » en faisait, misant sur ses relations à l’ambassade de France.



Libération