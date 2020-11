Thierno Alassane Sall sur l'émigration clandestine : « C'est le résultat du système de pillage institutionnalisé des ressources du pays »

Pour le leader de la République des Valeurs, Thierno Alassane Sall, il ne faut pas chercher très loin les explications sur les véritables causes de l'émigration clandestine dans notre pays. Car estime t-il « c'est le résultat du système de pillage institutionnalisé des ressources du pays. Et cela, date des décennies alors qu'aucune solution n'est apportée par les régimes qui se sont succédés entre temps ».







« Aucun Sénégalais sérieux ne peut prétendre qu'il n'y a pas dans ce pays, un stade corruption institutionnalisé, qui fait d'ailleurs que l'option politique n'ait pour finalité que l'enrichissement des uns et la mise à disposition des gouvernements des ressources qui leurs permettent d'acheter la conscience des électeurs et du plus grand nombre », s'est désolé l'auteur du « Protocole de l'Élysée » lors de la cérémonie de présentation de l'ouvrage à la presse sénégalaise.