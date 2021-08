Thiénaba : le nouveau Khalife liste ses priorités et tend la main aux fils du défunt

Intronisé 9e khalife de Ahmadou Ndack Seck, Baye Serigne Assane Seck est revenu sur la terre de ses aïeux pour perpétuer l’œuvre de son frère qui n’aura pas exercé longtemps le Khilaafa. Une œuvre qui, selon le nouveau Khalife, devra être une continuité de ce qu’avait entamé Serigne Abdou Rahim Seck. Après avoir témoigné des qualités inégalées de son défunt frère, Serigne Ahmadou Ndack Seck rappelle que sa volonté est d’abord, de continuer les chantiers que le défunt khalife avait entamés au bénéfice des Talibé et de toute la communauté qu’il dirige.

Par ailleurs, la modernisation de la cité religieuse reste aussi un des aspects sur lequel le nouveau Khalife a insisté. En effet, ce projet de plus de 10 milliards que le président Macky Sall avait décidé de dérouler à Thianaba dans le cadre de la modernisation de la cité religieuse, tient bien à cœur le nouveau Khalife. Il aimerait ainsi que ce projet enfin voie le jour au profit de tous les fidèles qui veulent disposer notamment de maisons d’hôtes, de salle de conférence, d’une université franco-arabe.

Le nouveau Khalife de Thiénaba entend également mener ce Khilaafa avec le soutien notamment des fils de son défunt frère et de toute la communauté de la cité religieuse. Il remerciera le président Macky Sall qui a montré son soutien à toute la communauté depuis l’annonce du décès de son frère Serigne Abdou Rahim Seck.