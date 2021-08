Thiénaba : le khalife Serigne Abdou Rahim Seck rappelé à Dieu un an et deux mois après son intronisation

Le 8 éme Khalife de Thiénaba Serigne Abdourahim Seck a été rappelé à Dieu a appris Dakaractu de sources proches de la famille religieuse. Après juste un an et deux mois à la tête de la cité religieuse, le Khalife Serigne Abdourahim Seck, fils de Serigne Momar Talla Seck, premier khalife de Amary Ndack Seck tire sa révérence. Il a été rappelé à Dieu alors qu’il se trouvait au Maroc. Il avait succédé pour rappel au Khalife Cheikh Ahmad Tidiane Seck, décédé en Juin 2020. Dakaractu présente ses condoléances à toute la communauté musulmane et à la famille religieuse de Thiénaba.