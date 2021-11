Les jeunes de la Fédération des tidianes de Thiénaba (Thiès) et El Hadj Alioune Seck dit Serigne Ass Seck président de ladite fédération, sont très remontés. Ces derniers, à leur grande surprise, ont vu Serigne Ass Seck "Borom Ndiguel" investi sur la liste de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) sans avoir été consulté auparavant. Le marabout sollicite que son nom soit rayé de cette liste BBY.



Le marabout qui dit que le maire lui avait demandé sa carte d'identité, informe qu'il ne savait pas que c'était pour l'inscrire sur la liste de BBY. "Tout ce que je veux, c'est que mon nom soit enlevé de ce bout de papier. J'ai des talibés d'appartenances politiques diverses. Et ce que je gagne me suffit largement pour survivre. Aussi, j'appelle tous les sénégalais à œuvrer pour que les élections locales 2022 se déroulent dans la paix".



Quant à la question de savoir s'il va porter plainte contre l'auteur de ce dérapage, Serigne Ass Seck "Borom Ndiguel" soutient que "non". Toutefois, il invite que son nom soit gommé sans délai de cette liste...