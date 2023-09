Thienaba/ Le Khalife au Président Macky Sall: « Vous avez positivement transformé les cités religieuses… »

Le président de la République Macky Sall poursuit ses visites dans les cités religieuses dans la région de Thiès en prélude du Gamou. Après Tivaouane ce matin, Ndiassane, c’est au tour de Thienaba d’accueillir la délégation présidentielle. Toujours, une visite aux allures d’adieu du président de la République qui n’a plus que moins de 5 mois à la tête du pays. Le Khalife Général Assane Seck de Thienaba regrette déjà le Président Macky Sall:





« Nous regrettons votre départ mais on ne peut rien contre la volonté divine » a t-il lancé devant le Président Sall, son Premier ministre Amadou Bâ, le président du CESE Abdoulaye Daouda Diallo et Antoine Félix Diome et d’autres personnalités politiques.



Le Khalife reconnaît également, les efforts de l’Etat du Sénégal dans la modernisation des cités religieuses. « Vous avez transformé positivement toutes les cités religieuses. Ce que vous avez fait de bien dans ces foyers religieux, nous l’avons tous constaté » a conclut le Khalife.