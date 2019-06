Thiénaba : Des personnes malintentionnées mettent le feu au véhicule d'un responsable du Parti Pasteef, Les Patriotes.

Depuis qu'il est rentré dans la vie politique à Thiénaba (Thiès), le responsable politique du parti Pasteef, les patriotes, le Docteur Ismaïla Diallo est victime d'agressions.

D'abord des malfrats ont saccagé sa pharmacie par des jets de pierre, puis ils ont troué les quatre pneus de sa voiture et brisé les vitres.

Le mois passé, sa pharmacie a encore fait l'objet d'une attaque à main armée. Une descente au cours de laquelle, les agresseurs l'ont dépossédé de la rente journalière estimée à plus de 800 000 francs Cfa.

Ce mercredi, vers les coups de 17 heures, des gens malintentionnés ont encore appuyé sur l'accélérateur en mettant le feu à son véhicule de marque Chevrolet Equinoxe estimée à près de 7 000 000 francs Cfa appartenant au responsable du parti Pasteef, les patriotes. Père de trois enfants, Ismaïla Diallo se dit inquiet de la gravité de la situation.

« J'ai constaté que depuis que j'ai commencé à faire de la politique, je ne cesse de subir des agressions. Là, je dis que c'en est trop. Et trop, c'est trop! », a martelé le Docteur Ismaïla Diallo. Qui a notamment déploré le manque de brigade de sécurité à Thiénaba et de rapidité d'exécution des soldats du feu en pareilles situations.

« En cas de grave incendie, c'est la croix et la bannière pour que les Sapeurs-pompiers arrivent rapidement sur les lieux. Il faut vraiment que les gens augmentent la sécurité à Thiènaba qui n'a pas de brigade de sécurité, alors qu'elle fait partie des premières communes du Sénégal », peste-t-il...