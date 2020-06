Thiénaba : Alioune Sarr présente ses condoléances et sollicite des prières auprès du nouveau Khalife.

"Baye Cheikh Tidiane Seck était notre guide et conseiller. À chaque fois qu'on venait le voir, il nous recevait avec beaucoup d'égards et d'attention". C'est le témoignage du ministre du tourisme et des transports aériens, Alioune Sarr. En effet, il faisait partie de la délégation du gouvernement conduite par le secrétaire d'Etat à la présidence de la République, Mahammed Boun Abdallah Dionne qui s'est rendu à Thiénaba pour présenter les condoléances du Chef de l'État à la famille Seck de Thiénaba. Occasion saisie par le ministre Alioune Sarr pour solliciter des prières auprès du nouveau Khalife, Serigne Abdourahim Seck pour la paix et la stabilité, mais surtout pour que le Tout-puissant nous épargne de la pandémie de la covid-19...