Thiès – Règlement des conflits entre agriculteurs et éleveurs : « Il fallait s’arrêter pour revoir la situation, ramener les gens devant leurs responsabilités » (Saër Ndao, gouverneur)

Un Comité régional de développement (CRD) s’est tenu ce jeudi à Thiès pour aborder le règlement des conflits entre agriculteurs et éleveurs, ainsi que la question du vol de bétail. Cette rencontre, qui a réuni les acteurs du secteur, a été l’occasion de discuter des problématiques liées à ce phénomène.



Selon le gouverneur de Thiès, Saër Ndao, « En termes de textes, nous avons les textes qu’il faut pour anticiper et prévenir les conflits. Malheureusement, dans la pratique, nous avons constaté qu’il y a eu beaucoup de conflits. Donc, il fallait s’arrêter pour revoir la situation, ramener les gens devant leurs responsabilités, mais aussi entamer la discussion pour que chacun comprenne où s’arrêtent ces responsabilités », a-t-il déclaré.



À l’en croire, « Cela a été une discussion franche et sincère. Chacun a pu identifier quelles sont les problématiques qui enveniment réellement cette situation et comment nous pouvons faire pour atténuer la situation, et plus tard, l’éradiquer totalement », a-t-il ajouté